Писатель из Башкортостана соткал ковер с портретом Минтимера Шаймиева

Писатель из Башкортостана Хисаметдин Исмагилов и его супруга Рамиля изготовили ковер с портретами известных в татарском мире личностей. На ковре изображены первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, народный поэт Габдулла Тукай и татарский писатель начала XX века Гаяз Исхаки.

На изготовление ковра у супругов ушло пять лет. «Нам очень нравится заниматься этим. Решили попробовать изобразить портрет нашего первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Там же, на фоне карты Татарстана, портреты Габдуллы Тукая и Гаяза Исхаки. На это полотно ушло почти пять лет. Покупателя на него пока не нашли. Не хочется держать его дома», — рассказал Хисамутдин Исмагилов.

Искусству ковроткачества он научился в Азербайджане, а потом обучил и супругу.

«Когда немного набрались опыта, соткали ковер с изображением первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Ковроткачество — это намного сложнее писательства, работа кропотливая. Я больше не могу заниматься физическим трудом, поэтому начал заниматься этим. Ковер с Рахимовым купили за 30 тысяч рублей», — рассказал мастер.

По словам супругов, поначалу была проблема с материалом — для изготовления ковров используются специальные нити. Они вспоминают, что их первая работа была посвящена Башкортостану — это было полотно с изображением карты республики, ее флага и Монумента дружбы.

«Ткать ковер — долго и тяжело. И возраст уже немолодой у нас. И на зрение сильно влияет. У нас спрашивают, сделаем ли мы еще. Этого мы не можем сказать точно», — пояснил мастер.

Зиля Мубаракшина

tatar-inform.ru