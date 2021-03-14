Прошла презентация нового номера журнала “Ялкын”

Кошки, Кариевский театр и молодой исполнитель Хаким стали героями мартовского номера журнала «Ялкын». Сегодня в татарском ТЮЗе имени Г. Кариева прошла презентация нового номера издания.

«Главная героиня мартовского номера — артистка Кариевского театра, студентка Казанского театрального училища Илюса Камалиева. Опубликован бэкстейдж премьерного спектакля театра „Сказки Хикмета“. Большая часть материалов посвящена кошкам: мы рассказали о них с научной и религиозной точки зрения, о памятниках кошкам и котам, о знаменитых на весь мир представителях кошачьих», — объяснил главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин.

В этом номере читателям представлен молодой исполнитель Хаким. Можно почитать интервью с певцом, подготовленное журналистом Рамзией Галимовой, на внутреннем развороте также можно найти постер с его изображением. В интервью Хаким говорит, что родом не из Москвы, как многие думают, а из Альметьевска. Он также делится мыслями, какой должна быть качественная татарская музыка.

Кроме того, в новом номере опубликованы условия объявленного редакцией журнала конкурса «Лови вайб Тукая!». Участникам предлагают переосмыслить с точки зрения современности одно из произведений народного поэта и написать пост или же снять видеоролик. Главное условие — сохранить смысл, заложенный в произведении поэта.

В презентации журнала «Ялкын» артисты Кариевского театра разделились на две команды и участвовали в играх и викторинах, общались с постоянными читателями издания. Также состоялось награждение победителей конкурса «Мой кот читает по-татарски».

Своими воспоминаниями о периоде работы в редакции «Ялкын» поделилась бывший литературный редактор журнала, а ныне директор Кариевского театра Луиза Янсуар. «Я тоже в свое время вела рубрику „Ушки, лапки и хвост“. Мы писали о домашних питомцах знаменитостей, организовали для них конкурс. Очень люблю „Ялкын“! Рада нашему сотрудничеству», — сказала она.

tatar-inform.ru