В Набережных Челнах пройдут две крупные научно-практические конференции.

VI Международная научно-практическая конференция “Значение ислама в стабилизации жизни общества” состоится завтра, в 29-й день месяца раджаб (13 марта). Те, кто не имеют возможности посетить медресе «Ак мечеть», смогут принять участие в конференции по видеосвязи на платформе ZOOM. В программе – выступления представителей Казахстана, Азербайджана, ученых из Казани, Уфы, Набережных Челнов, Елабуги, Москвы. В работе конференции принимают участие заместитель муфтия РТ по образованию, ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин, имам-мухтасиб г.Наб.Челны Альфас хазрат Гайфуллин, казый Прикамского региона Республики Татарстан и директор медресе «Ак мечеть» Рустам хазрат Шайхевалиев, кандидат политических наук, директор Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Ринат Патеев, заместитель директора медресе «Мухаммадия» Зульфат хазрат Габдуллин, доктор философских наук, профессор, зав.каф. философских наук МГЛУ Айдар Каюмов и др. Участники конференции будут работать на секциях «Актуальные вопросы исламской теологии. Ислам и диалог культур. Религия в современном мире», «Ислам и наука: аспекты взаимодействия. Влияние ислама на историю, культуру, язык и литературу. Исламское просвещение: история и современность. Вопросы воспитания и образования в исламе», «Научно-исследовательская деятельность студентов».

Научно-практическая видеоконференция “Наследие татарских религиоведов конца XIX-начала XX века” пройдет в мечети “Челны Яр” Набережночелнинского мухтасибата. Мероприятие в рамках объявленного в Татарстане Года единства родных языков и народов проводится на платформе ZOOM исключительно в онлайн формате. Для выступления на конференции приглашаются студенты и выпускники Российского исламского института, Болгарской исламской академии, имамы мечетей. Участники должны подготовить доклад в соответствии с тематикой видеоконференции: важность наследия татарских богословов конца XIX – начала XX века, взгляды ученого на какой-либо религиозный вопрос и т.д. Работы должны быть на татарском языке и не должны превышать пяти страниц. По итогам конференции планируется издание сборника. Для участия в конференции до 14 марта необходимо выслать научную статью на электронную почту по адресу [email protected]

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