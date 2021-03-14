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В татарском культурном центре Москвы покажут моноспектакль Раиля Садриева

В татарском культурном центре Москвы покажут моноспектакль Раиля Садриева

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.03.2021 0 5

19 марта в 19.00 в татарском культурном центре г.Москвы (дом Асадуллаева) состоится показ  моноспектакля Раиля Садриева «Киек каз юлы» («Млечный путь») по произведениям Фаниса Яруллина. В моноспектакле также задействованы артисты Буинского государственного драматического театра Ильфир Султанов и Айгуль Сагеева.

Моноспектакль Раиля Садриева “Млечный путь” – спектакль о судьбе народного поэта РТ Фаниса Яруллина, через стихи которого мы узнаем о мыслях, переживаниях, чувствах и, конечно же, о жизни любимого поэта.

Здесь прозвучит высокая поэзия, пропущенная через сердце, которая льется из самой глубины души. В основу моноспектакля легли стихи Ф.Яруллина, написанные в разные годы, его автобиографическая повесть «Упругие паруса» и воспоминания. Моноспектакль дает уникальную возможность поговорить по душам, стать свидетелем живого, непосредственного общения актера со зрителем, а возможно, даже задать вопрос и услышать ответ.

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