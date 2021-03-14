Объявлена победительница конкурса «Татар кызы» среди студенток колледжей

12 марта 2021 года в рамках реализации мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан, посвященных Году родных языков и народного единства, на базе Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая прошел финал республиканского конкурса «Татар кызы» среди обучающихся профессиональных образовательных Республики Татарстан.

Задачи конкурса – раскрытие богатства внутреннего мира и лучших качеств татарской девушки, распространение и повышение интереса к языку, культуре, самобытности татарской нации, поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого потенциала.

В оценке творческих номеров конкурсантов в составе жюри приняли участие:

Кадрия Идрисова – председатель республиканской общественной организации «Ак калфак»;

Рамзия Кашапова – заместитель главного редактора журнала «Сөембикә»;

Виль Усманов – народный артист Республики Татарстан и другие.

В финал конкурса вышли 11 финалисток, победившие в первом этапе и представляющие свои колледжи и техникумы. После творческих испытаний жюри определило победителей. Ими стали в номинациях:

«Зирәк кыз» – студент Казанского педагогического колледжа Чулпан Абдрахманова;

«Ягымлы кыз» – студент Кукморского аграрного колледжа Илсина Мусина;

«Уңган кыз» – студент Альметьевского политехнического техникума Алия Камалтдинова;

«Сөйкемле кыз» – студент Казанского нефтехимического колледжа им. В.П.Лушникова Румия Абдуракыпова;

«Тамашачы мәхәббәтен яулаган кыз» – студент Казанского строительного колледжа Зиля Шарипова;

«Җитез кыз» – студент Арского агропромышленного профессионального колледжа Зульфия Самигуллина;

«Иҗади кыз» – студент Мензелинского педагогического колледжа им. Мусы Джалиля Гульнара Талипова;

«Иң ихлас кыз» – студент Казанского колледжа технологии и дизайна Эльвина Мухамадуллина;

«Иң зур ачыш» – студент Нижнекамского педагогического колледжа Алина Медведева;

«Зыялы кыз» – студент Арского педагогического колледжа им. Г.Тукая Адиля Ахметзянова;

«Максатчан кыз» – студент Казанского энергетического колледжа Разиля Хусаинова.

Решением жюри в республиканском конкурсе «Татар кызы» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций республики призовые места распределились следующим образом:

1 место – студент Казанского колледжа технологии и дизайна Эльвина Мухамадуллина;

2 место – студент Мензелинского педагогического колледжа им. Мусы Джалиля Гульнара Талипова;

3 место – студент Казанского строительного колледжа Зиля Шарипова.

Единогласным решением жюри гран-при было присуждено обучающейся Арского педагогического колледжа им. Г.Тукая Ахметзяновой Адиле, набравшей максимальное количество баллов. Её талант, красота, сценическое выступление было оценино специальным призом от имени Всемирного конгресса татар.

Каждая участница конкурса была награждена дипломом, а также памятными подарками от спонсоров – Кукморского завода металлопосуды (Kukmara), Всемирного конгресса татар.

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