Полпредство Татарстана посетили родители погибшего в Сирии майора Булата Ахматьянова

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ посетили Василя Нурисламовна и Ринат Зулькафирович Ахматьяновы – родители майора Булата Ахматьянова (1987-2020), погибшего в начале 2020 года в Сирии при выполнении специальных задач, а также его боевые друзья.

С ними встретились заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В прошлом году Полпредство посетила Эндже – вдова Булата Ринатовича, воспитывающая троих детей. Его похоронили в Подмосковье.

Равиль Калимуллович назвал Булата и его сослуживцев героями нашего времени. «Еще раз приношу вам искренние соболезнования. Словами эту рану не залечить, ­ – сказал он, обращаясь к родителям. – Спасибо вам за воспитание такого сына. Именно благодаря таким ребятам, как Булат, у нашей страны есть настоящее и будущее. Мы в надежных руках».

На встрече обсудили вопросы увековечения памяти Булата Ринатовича на его родине. Семья Ахматьяновых – уроженцы Республики Марий Эл.

Родители Булата выразили благодарность Полпредству и Республике Татарстан за внимание к ним, к памяти их сына. Поделились воспоминаниями о нем.

«Мы растили детей в тяжелых условиях, оба учителя, в те годы зарплату не получали по шесть месяцев. Булат, как старший сын, нам очень помогал. Ну и мы старались, чтобы наши трое детей не были хуже других. К счастью, они выросли порядочными людьми. Йөзебезгә кызыллык китермәделәр», – отметил Ринат Зулькафирович.

Он добавил, что сын был очень скромным человеком, активно занимался спортом. «Булат не любил хвастаться своей службой. У нас в поселке никто не знал, что он был мастером спорта, чемпионом Воздушно-Десантных войск по военному пятиборью. Он всегда приходил на помощь к людям и умел потом незаметно уходить. Однажды на соседней улице загорелся сарай. Как обычно бывает – народ собрался, стоят и смотрят. Булат же забежал в горящее помещение, вытащил собаку, сорвал ее с цепи. Потом вытащил двух телят. Забрав у сотрудников МЧС рукава шланга, залез на крышу дома и препятствовал распространению огня. Он никогда никому не рассказывал о подобных своих поступках. Об этом соседи и родные уже узнали от меня после его смерти», – рассказал отец Булата.

Мама поделилась, что при поступлении в военное училище сын написал: «Хочу подражать своему прадеду – Герою Советского Союза Хасанову Хакиму Хусаиновичу».

Старший сержант Х.Х. Хасанов погиб в 1943 году во время освобождения Курской области. Он заменил раненого командира роты и поднял подразделение в атаку. Получив тяжёлое ранение, был захвачен в плен. После зверских пыток, не добившись сведений о силах и задачах его части, 27-летнего сержанта казнили.

Хаким Хасанов жил, как и его правнук Булат, в посёлке Параньга Республики Марий Эл. Правнук, с детства гордившийся подвигом прадеда, мечтал о военной службе. После окончания школы он поступил в Казанское Суворовское военное училище, а затем в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Молодой человек активно занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по военному пятиборью. В 2009 году даже стал чемпионом Московского военного округа по этому виду спорта.

В 2010 году, реализуя мечту стать сотрудником органов безопасности, поступил на службу в ФСБ России. Вскоре стал одним из лучших сотрудников спецподразделения.

В феврале 2020 года его жизнь оборвалась. С ним погибли еще трое сотрудников Центра специального назначения при ФСБ: капитан Дмитрий Минов (1985 г.р.), лейтенант Всеволод Трофимов (1987 г.р.) и майор Руслан Гимадиев (1978 г.р).

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Ринат Ахматьянов был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова, знаком отличия ФСБ России «За храбрость».

7 февраля 2021 года Фонд поддержки ветеранов боевых действий Управления Специальных подразделений «С» и Орехово-Зуевское общество охотников и рыболовов провели соревнования по биатлону памяти Булата Ахматьянова.

tatmsk.tatarstan.ru