Татарстанцы стали в 20 раз чаще обращаться в органы власти на татарском языке

За 2020 год число обращений жителей Татарстана, поступивших в органы государственной власти на татарском языке, выросло более чем в 20 раз. Об этом на Совете по реализации законодательства о языках РТ рассказал министр юстиции региона Рустем Загидуллин.

Заседание прошло в Доме Правительства Татарстана, его провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. В мероприятии также принял участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

По словам Рустема Загидулина, исполнительные органы власти достигли 12 показателей реализации языкового законодательства из 15, тогда как органы местного самоуправления — только пяти из десяти. Докладчик также уточнил, что все ответы на татароязычные обращения в органы власти отправлены на том же языке.

На татарском языке в 2020 году опубликовано более 99% нормативных правовых актов и 99% муниципальных актов. Впрочем, не переведены пока на татарский язык многие документы прошлых лет. «С 2018 года более 25 тыс. актов размещены только на русском языке», — констатировал глава Минюста РТ, сославшись на данные портала правовой информации республики.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в свою очередь сообщил, что из 13 783 дорожных указателей на территории Татарстана 10 210 выполнены на обоих государственных языках. Таким образом, остается заменить 3 753 указателя. Автоинформаторами на русском и татарском языках обеспечено 96,2% единиц общественного транспорта при плане в 85% и 67,3% объектов транспортной инфраструктуры при плане в 48%.

По данным заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимира Кудряшева, все уличные указатели в Татарстане выполнены на обоих государственных языках. В местах компактного проживания других этносов (не русских и не татар) на всех вывесках и указателях присутствуют надписи на их родных языках.

Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер доложил, что показатели по обслуживанию граждан сотрудниками торговли на двух государственных языках и по наличию справочной информации на татарском и русском в предприятиях сферы обслуживания выполнены на 98%.

Помимо этого, новостные сообщения на сайтах органов госвласти и муниципалитетов в 2020 году размещались и на русском, и на татарском языках практически в полном объеме (99,7% и 99% соответственно). На это обратил внимание замглавы Минцифры РТ Радик Гисмятов.

Директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов рассказал о проведении примерно 2 тыс. культурных мероприятий в год для содействия сохранению и развитию национальных культур и языков. При этом 350 из них проводит именно Дом дружбы народов. Из-за пандемии коронавируса многие события состоялись в онлайн-формате.

О работе Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка рассказал заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов. В своем выступлении он отметил предпринимаемые в республике усилия по развитию национального образования. Помимо прочего, организованы курсы по татарскому языку (в нескольких школах Казани для родителей учеников и в крупных городах региона на базе КФУ). Также стартовали совместные проекты с национальными электронными и печатными СМИ. Вместе с «Матбугат.ру» и «Татмедиа» запущены мероприятия по продвижению татарского контента в соцсетях.

Деятельность комиссии высоко оценил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Он заметил, что реализуемые ею проекты получили широкий общественный резонанс, а также призвал министерства и ведомства «активнее вовлекаться в решение актуальных вопросов языковой сферы».

tatar-inform.ru