В Магнитогорске прошел конкурс “Супер-әни”

Ежегодный конкурс «Супер эни», который традиционно проходит в стенах Дома дружбы народов Магнитогорска, произвёл невероятный фурор среди татарской общественности города, захватив в свою весеннюю энергетическую волну не только зрителей, но и самих устроителей театрализованного действа.

Итак, в конкурсе этого года приняли участие четыре прекрасные женщины–мамы: Альбина Буркова, Альфия Уржумцева, Олеся Насырьянова и Зубайля Салихова. Готовились и шли к победе они не только вместе с детьми, мужьями и родными, – наши прекрасные и талантливые конкурсантки сумели подружиться, постоянно поддерживая связь друг с другом в период подготовки к волнительному и ответственному в их жизни состязанию.

Ведущие конкурса Ильяс и Альбина Гафаровы как командиры корабля, вели участниц по волнам заданий и помогали справиться с волнением, пересыпая паузы между выступлениями непринужденными шутками.

Центром весеннего конкурса стал на этот раз старинный обряд «Гусиное перо», пришедший к нам из глубины веков, и по сложившийся традиции, служил поводом для общения разных поколений и устроения развлечений в рутине трудового дня.

В этом состязании участницам пришлось показать все свои умения и таланты в исполнении народных песен, состязании в скороговорках, участии в народных играх, а также в татарском танце в постановке Алии Зигангировой.

Весьма зрелищным было дефиле с разноцветными подушечками с традиционным татарским орнаментом. Наши мастерицы начали их шить на мастер-классе, который провела для них Лия Ахметзянова (руководитель магнитогорской организации татарских женщин «Ак калфак»). А заканчивать и украшать свои рукотворные шедевры им пришлось уже дома – по вечерам, после работы и репетиций.

Как водится, наши хозяюшки постарались и угодили строгому жюри, которое с аппетитом дегустировало любимые блюда татар: токмач – суп-лапша, балеш – пирог из сдобного теста с гусиным мясом и картофелем, сладкие, тающие во рту «птичьи язычки» – кош теле и, разумеется, король всех застолий – праздничный чак-чак на блюде в сверкающей прозрачной вуали.

Конкурсная часть завершилась романтичным дефиле участниц в элегантных вечерних платьях, поставленным вице-мисс международного конкурса «Татар кызы» («Татарочка») Илиной Канбековой. А далее – оглашение победителей в различных номинациях. Перед жюри в составе: директора Дома дружбы народов Татьяны Брагиной, председателя автономии татар Кадиминура Тагирова и руководителя исторического клуба «Татарика» Раиса Шайдуллина на этот раз стояла очень непростая задача по определению Супер-эни, так как каждая из участниц показала себя самым наилучшим образом. И, тем не менее, по условиям конкурса, победительница была выбрана и названа. И ей стала Альфия Уржумцева, которая призналась, что и не претендовала на столь высокое звание, но хотела глубже погрузиться в энергии родной татарской культуры.

На протяжении праздничного представления на сцене сменялись разнообразные концертные номера: песни в исполнении народного коллектива ансамбля татарской песни «Сююмбике» (рук. К. Исхакова) и детского ансамбля «Чишма» (рук. Г. Сванбаева) из поселка Первомайский, задорный танец молодежного клуба «Идель» (рук. А. Зигангирова) и танцевальные кружева степенных исполнительниц ансамбля «Казаныш» (рук. Т.Суярко). И, разумеется, блистательное исполнение песен на татарском языке руководителем ансамбля «Йолдыз» Илиной Канбековой, в том числе и дебют ее нового клипа «Энкэм кузлэрэ», который вошел в главный хит-парад на телеканале «ТНВ» в феврале-марте этого года.

В финале, благодаря спонсору конкурса Кадиминуру Тагирову, было много цветов и подарков, а Рафаэль Сейфумулюков, как водится, одарил участниц и юных исполнителей целым веером билетов в кинотеатр “Джаз синема”.

Надо сказать, что отдел татарской культуры Дома дружбы народов со своим замечательным и опытным руководителем, Заслуженным работником культуры Кадерией Исхаковой, работал единой мощной командой, вовлекая в воплощение своего проекта буквально всех причастных к этому событию людей: участниц и их самоотверженные семьи, специалистов различных служб Дома дружбы – осветителей и звукорежиссеров, мастеров фото- и видеосъемки, работников сцены и многих других. Но главное, сами сотрудники отдела татарской культуры готовили это шоу с горячими сердцами и высоким профессионализмом, о чем свидетельствуют высокие оценки и зрителей, и коллег, и взыскательного руководителя Дома дружбы народов – Татьяны Ивановны Брагиной.

Одна из ярких участниц – умница и красавица Олеся Насырьянова отправила поздравления своим дружным соперницам уже на следующий день: «Девочки, поздравляю вас с окончанием нашего конкурса. Очень жаль, что так быстро всё прошло. Все молодцы! С наступающим праздником, кызлар!!!» А также поблагодарила сотрудников отдела татарской культуры за доброжелательную атмосферу и помощь при подготовке к конкурсу.

ddnmgn.ru