Жители Москвы увидят моноспектакль о судьбе народного поэта Татарстана

19 марта в 19.00 в Татарском культурном центре г. Москвы (дом Асадуллаева) состоится показ моноспектакля Раиля Садриева «Киек каз юлы» («Млечный путь») по произведениям Фаниса Яруллина. В моноспектакле также задействованы артисты Буинского государственного драматического театра Ильфир Султанов и Айгуль Сагеева.

Моноспектакль Раиля Садриева “Млечный путь” – спектакль о судьбе народного поэта РТ Фаниса Яруллина, через стихи которого мы узнаем о мыслях, переживаниях, чувствах и, конечно же, о жизни любимого поэта.

Здесь прозвучит высокая поэзия, пропущенная через сердце, которая льется из самой глубины души. В основу моноспектакля легли стихи Ф.Яруллина, написанные в разные годы, его автобиографическая повесть «Упругие паруса» и воспоминания. Моноспектакль дает уникальную возможность поговорить по душам, стать свидетелем живого, непосредственного общения актера со зрителем, а возможно, даже задать вопрос и услышать ответ.

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