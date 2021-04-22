По заказу Полпредства Татарстана изготовлены памятные знаки к 135-летию Габдуллы Тукая

В Москве по заказу Полномочного представительства РТ в РФ и «Землячества Татарстана» изготовлены памятные знаки к юбилейной дате Габдуллы Тукая.

26 апреля исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского поэта.

На лицевой стороне знака изображен Габдулла Тукай, а на оборотной – строка из стихотворения поэта «Родной язык» («Туган тел»): «Родной язык – святой язык, Отца и матери язык, Как ты прекрасен!».

Обладателями памятных знаков станут люди, внесшие значительный вклад в сохранение памяти и наследия Габдуллы Тукая, развитие отечественной и национальной культуры, в дело сохранения татарского языка.

Первые знаки будут вручены в Москве, Казани и Санкт-Петербурге 26 апреля на мероприятиях, посвященных памяти и творчеству великого деятеля культуры.

tatmsk.tatarstan.ru