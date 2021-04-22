Почти 100 приглашенных артистов примут участие в XXXIV Нуриевском фестивале

В следующем месяце на сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля стартует XXXIV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. На один из самых ярких балетных проектов Татарстана приглашено около 100 артистов из российских и зарубежных театров. Об этом сообщил кастинг-продюсер фестиваля, заслуженный артист России Айдар Шайдуллин.

«Высокая планка фестиваля, профессиональное руководство, сильная труппа театра, оркестр, сценография — все это способствует тому, что артисты с большой охотой соглашаются на участие. Мы стараемся создать для них комфортные условия пребывания в Казани», — рассказал Шайдуллин.

Фестиваль откроет спектакль Приморской сцены Мариинского театра «Тысяча и одна ночь» 13 и 14 мая. Балет будет представлен труппой театра из Владивостока. За дирижерский пульт встанет Эйюб Кулиев.

18 мая главные партии в премьерный показ обновленного балета «Спящая красавица» исполнят солисты труппы Татарского театра: Кристина Андреева (Аврора), Вагнер Карвальо (Принц Дезире), Аманда Гомес (фея Сирени), Алина Штейнберг (фея Карабос). 19 мая эта же постановка будет представлена прима-балериной Английского национального балета Марией Кочетковой (Аврора), премьером Национального Большого театра оперы и балета Белоруссии Артемом Баньковским (принц Дезире), солисткой Большого театра Антониной Чапкиной (фея Сирени).

20 мая солисты Мариинского театра исполнят ведущие партии в спектакле «Лебединое озеро»: Мария Ильюшкина – Одетту-Одиллию, Никита Корнеев – Принца Зигфрида.

24 мая на сцену Татарского театра Джалиля в спектакле «Корсар» выйдут ведущие солисты Михайловского театра: Анжелина Воронцова (Медора) и Эрнест Латыпов (Конрад), а также прима-балерина Красноярского театра оперы и балета, участница проекта «Большой балет» на телеканале «Культура» Елена Свинко (Гюльнура).

Через день историю «Баядерки» при помощи хореографии расскажут прима и премьер театра «Астана Опера»: лауреаты многочисленных конкурсов Айгерим Бекетаева (Никия) и Бахтияр Адамжан (Солор).

30 мая свои выдающиеся способности продемонстрируют солисты Большого театра в балете «Дон Кихот»: прима-балерина Евгения Образцова (Китри), премьер Артемий Беляков (Базиль), Виталий Биктимиров (Эспада), Ангелина Влашинец (уличная танцовщица), Дарья Хохлова (повелительница дриад), Екатерина Беседина (цыганка), Кристина Карасева (танец с гитарой).

Ведущие партии в спектаклях «Золотая Орда» (22 мая) и «Спартак» (28 мая) исполнят ведущие солисты Татарского театра оперы и балета.

Заключительными аккордами проекта станут два гала-концерта, которые пройдут 1 и 2 июня.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru