Учащиеся медресе “Мухаммадия” – победители XI Международного конкурса чтецов им. Г.Тукая

16 апреля учащиеся медресе “Мухаммадия” приняли участие в XI Международном конкурсе чтецов имени Габдуллы Тукая. Конкурс прошел в Казани в Доме актера им.Марселя Салимзянова. Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Союз театральных деятелей Республики Татарстан и Федеральная национально-культурная автономия татар. В этом году в конкурсе приняло участие около 500 чтецов, из них 148 человек из 15 регионов Российской Федерации. В этом году конкурс был приурочен к объявленному в Татарстане Году родных языков и народного единства.

Чтецов оценивало жюри во главе с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, главным режиссером Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Фаридом Бикчантаевым.

Студентка 2 курса казанского медресе “Мухаммадия” Алсу Шарафутдинова была удостоена диплома III степени в номинации “Үзе иҗат иткән шигырь”. Она выступил со стихотворением “Шыгырданым”.

Специальный приз конкурса получил учащийся 3 курса дневного отделения Шамиль Казаев.

По итогам конкурса коллективу медресе “Мухаммадия” вручили благодарственное письмо.

dumrt.ru