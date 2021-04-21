«Миссис Хрустальная корона Югры – 2021» стала сургутянка Розалия Сабитова

Титула «Миссис Хрустальная корона Югры – 2021» удостоена сургутянка Розалия Сабитова.

Девушке 16 лет, родилась она в Татарстане. В Сургуте участвует в продвижении национальной культуры, занимается в ансамбле татарской народной песни и танца «Сандугач».

Розалия также ведет личный блог в Инстаграме, рассказывая о свей жизни, семье, увлечениях. Новостью о победе в конкурсе она тоже поделилась в своем посте: «Я до сих пор не верю! Моя победа! Победа моих близких! Победа тех, кто поддерживал и помогал мне! Спасибо вам! Я очень счастлива».

Конкурс красоты прошел в несколько этапов. Это были выход в едином стиле, визитка, презентация национального костюма, дефиле в вечерних платьях.

По словам организаторов конкурса, он направлен на демонстрацию многообразия национальных культур и традиций стран мира, роль женщин в сохранении культурного наследия.

«Миссис Хрустальная корона Югры – 2021» теперь предстоит представить Югру на федеральном уровне, во всероссийском этапе конкурса, который пройдет 15-19 мая в Сочи.

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