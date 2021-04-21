XX Сабантуй Московской области пройдет в Красногорске 19 июня

В Красногорске отпразднуют Национальный праздник татар и башкир Сабантуй. Впервые планировалось провести его в 2020 году, но из-за пандемии торжества пришлось отменить.

«Там где живут наши диаспоры, везде проводится Сабантуй. Это наши истоки, наша история. И мы знакомим наших коллег, друзей других национальностей, другие народы со своей культурой. В Московской области Сабантуй мы начали проводить в 2001 году. С тех пор этот «поезд дружбы», как мы его называем, как эстафета идет по Московской области, переходя от города к городу. Красногорск – это 15 город», – отметил председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров.

Традиционные национальные игры, турниры и спортивные состязания ждут всех желающих посетить праздник, который проведут в Городском парке. Какие мероприятия в рамках празднования можно провести дополнительно участники оргкомитета еще решают.

inkrasnogorsk.ru