В Казани состоялся концерт творческих коллективов Татарского культурного центра города Москвы

Кайтсын авыл урамына безнең яшьлек җырлары!

Под таким названием 17 апреля в Доме Дружбы в Казани состоялся концерт творческих коллективов Татарского культурного центра — Раисы Кабировой и Зельфиры Ильясовой (дуэта «Апа-Сеңел») и ансамбля татарской песни «Дуслар» под руководством Раисы Кабировой.

В программе творческого вечера были представлены народные песни под баян, романсы Рустема Яхина, Сары Садыковой, татарские хиты 1980-х годов, а также произведения современных композиторов и небольшие театральные постановки.

В концерте участвовали Зуфар Губайдуллин, Руслан Айсин, Рафек Валитов, Зульфия Халилова, Юнис Тафетуллин, Галия Аюпова и Валия Имаева, а также казанские друзья ансамбля «Дуслар» Айдар и Диана Магзяновы, баянист Ильнур Ганиев.

В зрительском зале был аншлаг. Трёхчасовой концерт прошёл на одном дыхании в тёплой атмосфере.

Благодарные казанцы встречали москвичей бурными аплодисментами и с огромным удовольствием подпевали и подтанцовывали! Особо стоит отметить молодого певца Руслана Айсина, которому зал аплодировал стоя.