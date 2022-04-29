Победители конкурса по музыкальному искусству татарского народа выступили в Казани

Сегодня в Казанской государственной консерватории им.Жиганова состоялся концерт воспитанников МУДО «Детская школа искусств им.Я.Флиера» Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Они – победители конкурса XI Международного московского областного фестиваля-конкурса «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России», посвященного 110-летию Назиба Гаязовича Жиганова и 100-летию Рустема Мухамметхазеевича Яхина.

Заведующая вокально-хорового отдела «ДШИ им.Я.Флиера» Галина Короткова исполнила песню на татарском языке «Казаным». «Перед тем, как учить произведение, нам пришлось пройти нелегкий путь. Для правильного произношения слов, мы обращались к татарской национально-культурной автономии нашего города. Этот язык для нас новый, поэтому было не просто все запомнить с первого раза. Татарский – очень интересный и нежный язык, не похожий на все остальные»,-признается она.

Исполнением татарской народной песни «Өммегөлсем» поразил всех Согомонян Самвел, который стал лауреатом I степени в международном конкурсе музыкального искусства татарского народа. А воспитанник музыкальной школы Даниил Березин выступил с татарской народной песней «Алмагачлары», он стал лауреатом II степени также в номинации «Вокал». Их преподаватель Оксана Стремилова отмечает старательность и способность своих учеников к языкам: «Песню на татарском языке они выучили с особым интересом за два дня. Мы не ожидали, что удастся быстро освоить».

В рамках пребывания в Казани воспитанники «Детской школы искусств им.Я.Флиера» прошли экскурсионную программу в Казанском Кремле, обзорную экскурсию по городу, завтра их ожидает поездка в Свияжск.