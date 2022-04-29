Татарское книжное издательство представило свои издания в Горно-Алтайске на Первой Всероссийской книжной выставке-ярмарке «Книжный Горный Алтай». В ассортименте: детские издания, историческая литература, книги классиков татарской литературы и издания современных авторов.

В первый день работы выставки стенд издательства посетил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин рассказал об истории издательства, об издаваемых книгах и обсудил с главой варианты сотрудничества с регионом. В свою очередь глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил хороший выбор представленных книг и поделился, что, так же как Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, считает, что происхождение тюркского мира берет свое начало на Алтае.

Всероссийская книжная выставка-ярмарка проходит в Национальной библиотеке имени М. В. Чевалкова (28-29 апреля) в рамках семинара при поддержке Ассоциации книгоиздателей России и уже стала большим событием для всех книголюбов города. В ярмарке принимают участие более 30 издательств из разных регионов России. В программе мероприятия запланировано проведение круглых столов, мастер-классов издателей, писателей и книготорговцев.

tatkniga.ru