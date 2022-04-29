В Казани состоялись выборы делегатов на VIII Съезд Всемирного конгресса татар

Сегодня, 29 апреля, были выбраны делегаты на VIII Съезд Всемирного конгресса татар от Казанского отделения ВКТ.

Заседание провел Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он поприветствовал участников заседания от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Руководитель Исполкома ознакомил присутствующих с программой съезда и рассказал о задачах, которые будут рассмотрены на секционных заседаниях.

– Одними из знаменательных дат 2022 года для нас являются 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией и 30- летие Всемирного конгресса татар. На дискуссионных площадках съезда будут обсуждаться вопросы развития татарского народа, вопросы культуры и науки. Также здесь обсудят сотрудничество с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, – отметил Данис Шакиров.

Сегодня представители татарской интеллигенции, ученые, видные общественные, культурные и религиозные деятели выбрали делегатов для участия в съезде.

На заседании присутствовали Первый председатель Всемирного конгресса татар, академик Индус Тагиров, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова, Заместитель Руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Илгиз Халиков, Начальник комитета по работе с татарскими предпринимателями Исполкома Всемирного конгресса татар, Исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО “Общество татарских краеведов” Республики Татарстан Альберт Бурханов, Начальник комитета по работе с общественными организациями “Ак калфак”, председатель Республиканской общественной организации

татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, писатель, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая Лябиб Лерон, профессор, вице-президент АН РТ Дания Загидуллина, директор медресе имени 1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин, народная артистка Республики Татарстан Зайнаб Фархетдинова и другие.

Заместитель Руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Илгиз Халиков рассказал о выборах делегатов в районах Татарстана.

– В каждом районе Татарстана функционируют местные организации Всемирного конгресса татар. На съезде ожидается участие 58 делегатов из районов республики. На сегодняшний день выборы на стадии завершения, – отметил он.

Первый председатель Всемирного конгресса татар, академик Индус Тагиров поделился своими мыслями о проведении съезда.

-Сегодня здесь собрались те, кто по-настоящему служит нашему народу. Если и в дальнейшем будем трудиться на благо своего народа, то можем считать, что мы выполнили свой долг, – отметил Индус Ризакович.

Также сегодня были внесены предложения о концепции проведении Съезда.

Напомним, на заседании Национального совета Всемирного конгресса татар, состоявшемся 16 марта текущего года, было принято решение о проведении с 30 июля по 3 августа VIII съезда Всемирного конгресса татар и праздничных мероприятий, посвященных 30 – летию конгресса.

Лейсан Хаерова