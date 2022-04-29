tatruen
Главная / Новости / В Казани на Ураза-байрам пройдет «Рамазан Фест»
В Казани на Ураза-байрам пройдет «Рамазан Фест»

В Казани на Ураза-байрам пройдет «Рамазан Фест»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 29.04.2022 0 5

В Казани в день Ураза-байрама, 2 мая, пройдет фестиваль «Рамазан Фест». В день праздника он соберет жителей и гостей города в парке Горького, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

Организатором фестиваля выступает мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Для участников и гостей фестиваля предусмотрены анимационное, силовое и мыльное шоу, цирковые номера с акробатами и различными трюками, исполнение мунаджатов, нашидов и стихов, а также мастер-классы и игровые зоны. В парке также будет работать фуд-корт.

Мероприятие, ключевой темой которого станет добро, продлится с 13:00 до 17:00 часов. В конце фестиваля организаторы планируют запустить в небо 70 голубей.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.