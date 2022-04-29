27 апреля 2022 года в Саратове состоялся ифтар, на котором по приглашению Главы Духовного управления мусульман Поволжья, муфтия Саратовской области М.А. Бибарсова приняли участие председатель татарской автономии Ж.З. Туктаров и его заместитель Р.Х. Алюшев.

На ифтаре присутствовали общественные деятели, представители бизнес сообществ, представители духовенства. Мероприятие прошло соответствуя духу ислама, с чтением аятов из Священного Корана. Организатором мероприятия выступил Генеральный директор ООО ЭТЗ “ГЭКСАР”, наш земляк, имеющий Усть-узинские корни Бикташев Рашид Жафярович.

Жиганша Зейнятуллович поприветствовал собравшихся, поблагодарил организаторов за оказанное внимание и поздравил мусульман с благословенным месяцем Рамадан.