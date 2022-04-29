tatruen
Главная / Новости / В Саратове состоялся ифтар
В Саратове состоялся ифтар

В Саратове состоялся ифтар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 29.04.2022 0 1

27 апреля 2022 года в Саратове состоялся ифтар, на котором по приглашению Главы Духовного управления мусульман Поволжья, муфтия Саратовской области М.А. Бибарсова приняли участие председатель татарской автономии Ж.З. Туктаров и его заместитель Р.Х. Алюшев.

На ифтаре присутствовали общественные деятели, представители бизнес сообществ, представители духовенства. Мероприятие прошло соответствуя духу ислама, с чтением аятов из Священного Корана. Организатором мероприятия выступил Генеральный директор ООО ЭТЗ “ГЭКСАР”, наш земляк, имеющий Усть-узинские корни Бикташев Рашид Жафярович.

Жиганша Зейнятуллович поприветствовал собравшихся, поблагодарил организаторов за оказанное внимание и поздравил мусульман с благословенным месяцем Рамадан.

Татарская автономия Пензенской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.