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В посёлке Исса Пензенской области прошёл ифтар

В посёлке Исса Пензенской области прошёл ифтар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 29.04.2022 0 5

Вчера, 28 апреля в рабочем посёлке Исса Пензенской области был проведён ифтар, на котором присутствовали гости из Пензы. По приглашению члена автономии Тугушева Р. К., руководителя общества татарской культуры Иссинского района Юсупова Р. А. и имама местной мечети Акмалдина Самиева в коллективном ифтаре приняли участие председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Туктаров Ж. З. и его заместитель Алюшев Р. Х.

Для татарской культуры очень важно и значимо проведение таких общественных мероприятий, поскольку они влияют на сохранение наших многовековых традиций и обычаев.

Члены РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» очень благодарны за приглашение на вечер разговения во время Священного месяца Рамадан.

Татарская автономия Пензенской области

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