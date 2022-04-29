В посёлке Исса Пензенской области прошёл ифтар

Вчера, 28 апреля в рабочем посёлке Исса Пензенской области был проведён ифтар, на котором присутствовали гости из Пензы. По приглашению члена автономии Тугушева Р. К., руководителя общества татарской культуры Иссинского района Юсупова Р. А. и имама местной мечети Акмалдина Самиева в коллективном ифтаре приняли участие председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Туктаров Ж. З. и его заместитель Алюшев Р. Х.

Для татарской культуры очень важно и значимо проведение таких общественных мероприятий, поскольку они влияют на сохранение наших многовековых традиций и обычаев.

Члены РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» очень благодарны за приглашение на вечер разговения во время Священного месяца Рамадан.