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В Азербайджане состоялось награждение победителей детского конкурса «Волшебный мир сказок Тукая»

В Азербайджане состоялось награждение победителей детского конкурса «Волшебный мир сказок Тукая»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.04.2022 0 3

26 апреля в Постоянном представительстве в день 136-летия великого татарского поэта Габдуллы Тукая состоялось награждение победителей и призеров конкурса детского рисунка «Волшебный мир сказок Тукая».

В конкурсе принимали участие дети от 6 до 14 лет.

Порядок проведения и условия участия в конкурсе:

1 этап. Фотография рисунка выкладывается в группе «Татарская диаспора Азербайджана» социальной сети Facebook или направляется на почту представительства с отметкой «конкурс рисунка» до 23 апреля.

2 этап. Зрительское голосование – в нем принимают участие, те работы, которые набрали наибольшее количество лайков в группе.

3 этап. Работа жюри. Подведение итогов конкурса.

От Представительства Республики Татарстан в Азербайджане победителям и участникам конкурса вручены дипломы и памятные подарки.

 Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике

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