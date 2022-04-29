В Азербайджане состоялось награждение победителей детского конкурса «Волшебный мир сказок Тукая»

26 апреля в Постоянном представительстве в день 136-летия великого татарского поэта Габдуллы Тукая состоялось награждение победителей и призеров конкурса детского рисунка «Волшебный мир сказок Тукая».

В конкурсе принимали участие дети от 6 до 14 лет.

Порядок проведения и условия участия в конкурсе:

1 этап. Фотография рисунка выкладывается в группе «Татарская диаспора Азербайджана» социальной сети Facebook или направляется на почту представительства с отметкой «конкурс рисунка» до 23 апреля.

2 этап. Зрительское голосование – в нем принимают участие, те работы, которые набрали наибольшее количество лайков в группе.

3 этап. Работа жюри. Подведение итогов конкурса.

От Представительства Республики Татарстан в Азербайджане победителям и участникам конкурса вручены дипломы и памятные подарки.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике