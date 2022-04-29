Василь Шайхразиев провел выездное совещание по подготовке к проведению мероприятия “Изге Болгар җыены”

Сегодня Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел выездное совещание по подготовке к проведению “Изге Болгар җыены”.

Председатель Национального Совета осмотрел площадки, где будут проходить основные мероприятия и места размещения гостей.

В 2022 году “Изге Болгар җыены” приурочен к 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. В этом значимом событии примут участие делегаты Всероссийского схода татарских религиозных деятелей.

В соответствии с решением Президента России Владимира Путина празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проводится на государственном уровне. В прошлом году создан федеральный оргкомитет, руководителем которого стал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Республиканский оргкомитет по проведению 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией возглавил Прездент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Его заместителями были назначены Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров и Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Изге Болгар жыены» проходит в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами Ислама в качестве государственной религии в 922 году и встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа во главе с ученым Ибн-Фадланом. «Изге Болгар жыены» привлекает десятки тысяч людей со всей страны и множество соотечественников из-за рубежа. С 2005 года праздник проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Спасского муниципального района Республики Татарстан.