В городе Уральск прошел день родного языка

26 апреля в сквере Г.Тукая прошло праздничное мероприятие, посвящённого 136 летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и дню родного языка.

Мероприятие прошло при поддержке Ассамблеи Народа Казахстана Западно-Казахстанской области, Генерального консульства Российской Федерации в городе Уральск в честь празднования мировой литературной общественностью 136-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, чьи произведения вошли в золотой фонд мировой поэзии и культуры.

По традиции татарский культурный центр проводит ряд мероприятий, посвящённых памяти великого сына татарского народа и популяризации его творчества.

На возложении присутствовали руководитель КГУ Когамдык келесым Управления внутренней политики акимата ЗКО Медхат Мусаевич Камбетов, директор музея “Старый Уральск ” Геннадий Леонидович Мухин, председатель русского культурного центра Сергей Сергеевич Быков

Открыла данное мероприятие председатель ТКЦ (татарского культурного центра) Флюра Ириковна Миликеева. Продолжила руководитель клуба “Ак калфак”, учитель татарского воскресного класса Галима Шарифуловна Ваганова.

Награждение финалистов проходило у памятника поэта.

Дипломы вручил директор музея Г.Тукая Марат Рафаильевич Багаутдинов.

Ребята ещё раз с гордостью прочитали стихи у памятника великого татарского поэта.

Традиционно была исполнена песня “Туган тел” фольклорной группой “Ялкын “и гостями, пришедшими на праздник.