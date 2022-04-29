В Магнитогорска прошло мероприятие, приуроченное к дате рождения народного татарского деятеля Габдуллы Тукая

Отдел татарской культуры Дома дружбы народов города Магнитогорска провел традиционное мероприятие, приуроченное к дате рождения народного татарского деятеля Габдуллы Тукая. Праздник поддержал весеннее настроение и, кажется, даже способствовал ускорению наступления долгожданного лета.

День памяти открыл Заслуженный работник культуры РТ Ильяс Гафаров, исполнивший на баяне народный гимн татарского народа, слова которого принадлежат перу самого Тукая – признанного татарского Пушкина.

А далее звучало стихотворение поэта в исполнении замечательного декламатора Ильфата Тучибаева – солиста вокального ансамбля «Раушан».

Гости на праздник собрались всех возрастов – и эбиляр (бабушки), и эниляр (мамы), их дети и внуки. И все с интересом смотрели видеоролик, посвященный деятельности Г.Тукая. А ведущая, Заслуженный работник культуры РТ Альбина Гафарова, которая уже много лет ведёт кружки татарского языка для детей и возглавляет Клуб любителей татарского языка для взрослых, рассказала гостям о жизни и творчестве великого татарского поэта и общественного деятеля.

И, разумеется, звучали самые разные стихи народного поэта Габдуллы Тукая. Их подготовили для слушателей ученики кружка татарского языка. Выступление ансамбля «Раушан» с песней «Край родной», расцветило всю программу, вызвав на лицах гостей добрые и радостные улыбки. А фрагменты из знаменитой народной сказки, в текстовой версии Габдуллы Тукая, отправили всех в волшебный мир природы и героев народного эпоса.

Затем пришло время пошуметь, ведь наша детвора так любит татарские подвижные народные игры: «Тимербай», «Тюбетей» и «Малика», где пришлось проявить чудеса сноровки и быстроты. Вот было радости всем!

По традиции завершило встречу всеобщее исполнение народного гимна о родном языке. Задавал тон «Раушан», а все присутствующие подпевали на самые разные голоса.

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