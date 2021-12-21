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Подведены итоги ХХI межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2021» имени Шамиля Закирова

Подведены итоги ХХI межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2021» имени Шамиля Закирова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.12.2021 0 3

Церемония награждения победителей завершилась показом спектакля обладателя Гран-при «Казан егетлере» по пьесе Мансура Гилязова Народного театра «Балкыш» Пестричинского муниципального района (режиссер Мисалов Фаниль Фанисович). Победителям присуждены звания Гран-при и Лауреатов и денежные сертификаты по каждой номинации.

Звание «Лауреат I степени» республиканского конкурса присвоено Народному театральному коллективу МБУ «Районо-городского Дворца культуры» г. Азнакаево Республики Татарстан за постановку спектакля «Ханума » по пьесе Авксентия Цагарели (Режиссер Замалеева Гульсина)

Гран-при регионального конкурса присвоено Народному театральному коллективу «Мизгелләр» Кушнаренковского района Республики Башкортостан за постановку спектакля «Сөясеңме-сөймисеңме?» по пьесе Флорида Булакова.

Звание «Лауреат I степени» присвоено театральному коллективу «Чулпан» г. Октябрьский Республики Башкортостан за постановку спектакля «Яра» по пьесе Мансура Гилязова (Режиссер Фаизова Раушания Мирзануровна)

Начиная с 1998 года конкурс «Идел-йорт» ежегодно собирает театральные коллективы со всей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации.

Конкурс проходит в рамках реализации программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа» и содействует сохранению театральных традиций и укреплению межнациональных связей. Для участия в Конкурсе представляются спектакли, поставленные на татарском, русском языках на основе пьес татарской, русской, мировой классической и современной литературы.

Главной целью конкурса является поддержка и развитие любительского театрального творчества, совершенствование исполнительского мастерства, расширение творческих возможностей самодеятельных артистов и режиссеров-постановщиков.

Учредитель конкурса – Министерство культуры Республики Татарстан. Организаторы конкурса – ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан», межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар», при поддержке государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала».

mincult.tatarstan.ru

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