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Подведены итоги II Открытого регионального конкурса-фестиваля татарских фольклорных театральных коллективов “Мирас”

Подведены итоги II Открытого регионального конкурса-фестиваля татарских фольклорных театральных коллективов “Мирас”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 12.01.2022 0 4

В мероприятии в формате онлайн приняли участие 11 коллективов из Курганской, Самарской, Новосибирской, Свердловской областей. Наши подписчики познакомились с народными традициями татар четырех регионов, каждая работа по своему ценна и неповторима.

Поэтому перед жюри стояла очень сложная задача- выбрать лучшие работы! Мы не брали во внимание качество съемки, постановочные характеристики, и т.д., поскольку для нас, как фольклористов было важно само содержание, наполнение работы фольклорными материалами. И тут уж все наши участники были на высоте. Каждая работа- живой сборник татарского фольклора, соответствующий названию нашего фестиваля – “Мирас”, что переводится как Наследие.

От имени Курганского областного Дома народного творчества мы благодарим всех участников конкурса- фестиваля “Мирас”. Желаем новых творческих достижений и побед.

Благодарим КРОО “Татары Зауралья” и лично Марата Равильевича Юнусова за поддержку нашего проекта.

Зинфира Закурдаева

Центр татарской культуры Курганской области

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