В Похвистневском районе Самарской области прошли соревнования по лыжным гонкам с национальным колоритом

8 января 2022 г. в сельском поселении Мочалеевка прошли соревнования по лыжным гонкам “Мочалеевская лыжня 2022”.

При поддержке спонсоров: Мустафин Равиль Миргазизович (ООО «Дуслык» г.Похвистнево), Галимуллин Равиль Шалимович (ИП г.Похвистнево), Таишев Ринат Зуферович (магазин Юлдаш г.Похвистнево), Субеев Раиль Тагирович (г.Самара), Газизов Рафик Исхакович (фирма Граф г.Самара), Рахматуллин Рустам Сафиулович (г.Самара), Искандаров Ринат Зайнуллович (директор ООО СХП “ВОСТОК” с.Ст.Мочалеевка), лыжные соревнования проводятся уже третий год подряд.

Идейным организатором “Мочалеевской лыжни” является уроженец с.Ст.Мочалеевка, участник команды «Pohvistnevo ski team» , участник серии мировой лиги марафонов Worldloppet, неоднократный призер областных лыжных и легкоатлетических соревнований Хаснулла Хасанович Сапуков.

На торжественном открытии выступили глава сельского поселения Мочалеевки Равиль Фаритович Уразметов, председатель районного спорткомитета Савин Дмитрий Геннадьевич. Звучал гимн похвистневских лыжников, написанная дочерью Хуснуллы Хасановича.

Хуснулла Хасанович поздравил всех с наступившим новым годом, пожелал всем здоровья: «Если будет здоровье, будут победы. Хочу чтобы все занимались спортом, ведь спорт, конкретно лыжи, поднимают иммунитет, а иммунитет – это основа борьбы с Covid. Пусть сегодня победит дружба! Дай Бог нам спортивного долголетия».

Несмотря на ветренную погоду, собралось большое количество участников. В этом году приехали гости из г. Самары, Сергиевского района, Оренбургской области, Республики Татарстан. В соревнованиях было несколько категорий: дети, женщины, юноши и взрослые. Также был отдельный любительский забег, в котором участвовали сами жители, ветераны села Мочалеевка.

В каждой категории было по 3 призовых места. Все призёры награждены медалями и памятными призами.

На мероприятии угощали татарской национальной выпечкой, выступали с творческими номерами. Был организован круг почёта победителей и призёров на санях с лошадью.

Искандаров Ринат Зайнуллович: «Спонсируем соревнование уже третий год. Делаем это в первую очередь для жителей нашего села, для наших детей. Большое желание, чтобы каждый в своём сознании что-то откладывал, помогал селу развиваться для достойной жизни. Немаловажный фактор в этом играет спортивная жизнь. Тем самым мы показываем, что спортом необходимо заниматься, что спорт в первую очередь укрепляет здоровье. Это очень актуально, особенно в связи с эпидемиологической обстановкой.

В первых двух соревнованиях я участвовал лично со своей супругой и сыном. В этом году не получилось принять участие.

Каждый ответственный человек в селе, деревне должен понимать, что для жизни и развития малонаселенных пунктов необходимо организовывать спортивные и культурные события, работать «засучив рукава».

В своё время, лет 10 назад, Фахрутдин Бадретдинович Канюкаев начал приглашать нас в г. Казань на мероприятия. На примере татарстанцев мы смотрели, как необходимо встречать гостей, как правильно всё организовывать. В большей степени мы почерпнули знания оттуда. Большое спасибо ему за это, за кропотливый труд по отношению к своей малой родине, к жителям села и района.»

Руководитель МОО “Содействие спорту, культуре и образованию” Сергей Анатольевич Кириченко от всех участников выражает огромную благодарность за достойно проведённое и хорошо организованное мероприятие: “Хочу отметить так же сплочённый коллектив организаторов, спонсоров и жителей с.Мочалеевка, благодаря которым данное мероприятия состоялось!”

Айгуль Минастинова

tatar-duslyk.ru