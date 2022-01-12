Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Мечеть глазами детей»

Торжественное открытие года празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии во Владивостоке началось церемонией подведения итогов конкурса детского рисунка «Мечеть глазами детей». Мероприятие было инициировано ДУМ Приморского края.

В межрегиональном конкурсе принимали участие дети и подростки – мальчики и девочки в возрасте до 15 лет. Среди участников дети не только из городов Владивостока, Уссурийска, Артема и других населенных пунктов Приморского края, но и юные представители из других регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Всего участвовало 100 детей, среди которых 70 мальчиков и 30 девочек. Все конкурсанты были разделены на три возрастные категории среди мальчиков и девочек – до 7 лет, до 10 лет и до 15 лет. Члены жюри оценивали каждый рисунок по следующим категориям: содержание, композиционное решение, мастерство изображения, выразительность, колорит. Состязание юных художников проходило и в оффлайн и онлайн формате в течение декабря прошлого 2021 года. Часть работ была прислана по почте.

Победители получили полезные призы. В номинации до 7 лет как мальчикам, так и девочкам были вручены детские электрические зубные щетки, до 10 лет мальчикам – электрический чайник, девочкам – погружной блэндер, в возрасте до 15 лет мальчикам – кофеварку, девочкам – универсальный кухонный прибор мультипекарь.

«Проигравших» в этом конкурсе не было. Как рассказал один из членов жюри: «Каждый из участников конкурса уже является победителем, так как участвует в благом деле. Именно поэтому, каждому из участников конкурса были вручены памятные призы и подарки – медаль участника с рисунком величественной Каабы – с одной стороны, и изречением пророка Мухаммада (мир ему) – с другой стороны и мини-набор маленького мусульманина. Девочкам – платок, книжка и сладкий подарок. Мальчикам – мисвак, духи, книжка и сладкий подарок. Тем, кто не смог приехать на церемонию подведения итогов, призы и подарки были отправлены по почте. Для нас же, организаторов, очень важно, чтобы и дети, и их родители осознавали непреходящую общероссийскую и всемирную значимость события, которое мы отмечаем в 2022 году – 1100-летие официального принятия ислама народами Волжской Булгарии…».