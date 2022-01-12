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В Саратовской области состоялось награждение победителей конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

В Саратовской области состоялось награждение победителей конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.01.2022 0 5

11 января состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа IV международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» (“Җәлил укулары»).
Ежегодный конкурс посвящен жизни и творчеству великого татарского поэта Мусы Джалиля.

Всем призерам конкурса были вручены сборники стихотворений Мусы Джалиля.
Председатель Исполкома РТНКА Саратовской области Хакимов Зуфар Шамсигалиевич отметил важность изучения творчества поэта и побдагодарил всех за участние в конкурсе.

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Саратовской области

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