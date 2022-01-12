В Саратовской области состоялось награждение победителей конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

11 января состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа IV международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» (“Җәлил укулары»).
Ежегодный конкурс посвящен жизни и творчеству великого татарского поэта Мусы Джалиля.
Всем призерам конкурса были вручены сборники стихотворений Мусы Джалиля.
Председатель Исполкома РТНКА Саратовской области Хакимов Зуфар Шамсигалиевич отметил важность изучения творчества поэта и побдагодарил всех за участние в конкурсе.
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