В Саратовской области состоялось награждение победителей конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

11 января состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа IV международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» (“Җәлил укулары»).

Ежегодный конкурс посвящен жизни и творчеству великого татарского поэта Мусы Джалиля.

Всем призерам конкурса были вручены сборники стихотворений Мусы Джалиля.

Председатель Исполкома РТНКА Саратовской области Хакимов Зуфар Шамсигалиевич отметил важность изучения творчества поэта и побдагодарил всех за участние в конкурсе.

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