Татар кызы из Тары

Специалист Объединения национальных культур «Дома дружбы» г. Тара Омской области Гульнара Имьяминова победила в региональном конкурсе «Татар кызы». В следующем году она продолжит участие в Международном конкурсе, который пройдет в Казани.

В конкурсе «Татар кызы» оценивается не только красота и природные данные девушки, но ее талант и способности, умение готовить, творить, словом, все то, что пригодится в семейной жизни. Поэтому во время прохождения этапов девушки презентовали себя, раскрывая мир своих увлечений, становились участницами мастер классов. В течение конкурсного отбора они демонстрировали умения в приготовлении татарского хвороста «Кош теле» и «Эчпочмака», проявляли свой талант в изготовлении элементов татарского народного костюма.

Для Гульнары такие задания не были сложными, ведь она работает в «Доме дружбы», который является хранителем традиций народов, проживающих на территории района. Нередко Гульнара сама проводит мастер классы по народному творчеству.

– Я впервые участвовала в таком конкурсе, – говорит Гульнара, – о победе не думала, просто хотела попробовать свои силы. Спасибо за поддержку маме и коллегам, особенно Гульшат Мунировне Сатышевой, которая была рядом. Конкурировать было сложно, так как все участницы талантливы и каждая старалась показать, то, что лучше всего получается.

В финале регионального этапа конкурса «Татар кызы» за победу боролись четыре участницы, но члены жюри единогласно присудили победу Гульнаре.

Дом дружбы г. Тара Омской области

И.А. Краснова