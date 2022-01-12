Прошла встреча с татарскими организациями города Междуреченска и города Осинники

Тесная дружба связывает Санкт Петербургскую общественную организацию татарских женщин «Ак калфак-Нева» и Новокузнецкую общественную организацию татарских женщин «Ак калфак — Нур», также их руководителей Фираю Рашитову и Гальсину Гайнутдинову.

По приглашению «Ак калфак-Нева», при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, портала piter.tatar, в Петербургском онлайн концерте «Яна Ел булəге 2022» приняли участие творческие коллективы города Новокузнецка.

В помещении «Комната национального быта татар. Безнең йорт» коллективом «Ак калфак — Нур» была организована дружеская встреча с татарскими организациями города Междуреченска и города Осинники. Гальсина ханум вручила «Рәхмәт хаты» от «Ак калфак — Нева» за удачный дебют и участие в онлайн-концерте.

Эта встреча является продолжением сотрудничества Региональных женских общественных организаций в свете популяризации обычаев и традиций татарского народа.

Фирая Рашитова

«Ак калфак-Нева»

piter.tatar