Подведены итоги межрегионального фестиваля-конкурса творческих работ «Домашняя мастерская» в ХМАО

Подведены итоги межрегионального фестиваля-конкурса творческих работ «Домашняя мастерская» в рамках реализации социального проекта «Ак калфак», который прошёл с планом работы Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой» с 26 октября по 15 января 2022 года.

Межрегиональный фестиваль-конкурс творческих работ «Домашняя мастерская» проводится с целью:

– возрождения декоративно-прикладного искусства татарского и башкирского народа, совершенствования в современном стиле;

– создания социально-педагогического пространства, воспитывающего положительное отношение к семье, развития семейных традиций;

– актуализации ценностного отношения к семье, родителям и людям старшего поколения;

– выявления творческих личностей, семей, нацеленных на укрепление семейных отношений, ценностей, традиций в сотрудничестве детей и взрослых в соответствии с ФГОС;

– создании условий для обмена информацией и опытом;

– развития декоративно-прикладных способностей детей и взрослых.

Дистанционный конкурс проходил по 5 номинациям:

 «Татар-башкорт бизәкләре белән әвәләп ясау» «Лепка с татаро-башкирскими узорами»;

 «Сәйлән-мәрҗәннәр» «Бисероплетение»;

 «Оста чигүче һәм тегүче» «Умелая вышивальщица и швея»;

 «Татар һәм башкорт курчаклары» «Татарские и башкирские куклы»;

 «Әбием йомгагы» «Бабушкин клубок».

Участниками стали мастера и умельцы из городов Нягань, Нижневартовск, Нефтеюганск, Покачи, Мегион, посёлков городского типа Излучинск и Новоаганск ХМАО-Югры, города Новокузнецк Кемеровской области, городов Томска и Стрежевого, деревень Бардымского и Октябрьского районов Пермского края, а так же городов Елабуга, Чистополь и сёл Кукморского, Актанышского районов республики Татарстан. Было представлено 110 работ, участников – 95 человек, из них 47 детей. Самому маленькому участнику 5 лет, самому старшему – 85.

Мы рады, что этот конкурс творческих работ стал традиционным. На следующий год добавится номинация «Милли буяулар» «Национальные краски».

Ильзира Якшиева

Педагог этнографической школы «Чишмэкэй»,

руководитель социального проекта «Ак калфак»