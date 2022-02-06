В Новошешминске прошел творческий вечер краеведа-исследователя Мидхата Газымова

28 января с.г. в Сельском доме культуры с. Зиреклы (Ерыклы) Новошешминского района Республики Татарстан состоялся творческий вечер, посвященный деятельности и 80-летию выдающегося татарского краеведа-исследователя, педагога, музееведа и следопыта, автора многих книг, основателя и первого директора Зиреклинского сельского краеведческого музея – Музея народного творчества и быта Новошешминского района РТ (в с. Зиреклы) Мидхата Гарифовича Газымова.

Приветствовать юбиляра и выдающегося земляка прибыли родные, близкие, друзья, земляки и представители Администрации Новошешминского района РТ. Поступили телеграммы, звонки и поздравления юбиляру из городов и районов РТ, Республики Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана, Самарской области.

М.Г. Газымов встретил свой юбилей добром здравием, с оптимизмом и планами на будущее, в том числе завершить начатый ремонт в музее и подготовки новых книг и мероприятий.

Напомним, что свое 80-летие наш ветеран, коллега и друг, «Человек-легенда», отметил 2 января 2022 года.

«Каждый человек, живя на земле, должен оставить о себе память, чтобы его жизнь не была похожа на промелькнувшую искру в темноте» – так друзья, земляки и коллеги характеризуют девиз деятельности нашего юбиляра

Нет в Новошешминском районе РТ человека, а в Татарстане и за пределами Республики музейщика и краеведа, который не знал и не уважал бы Газымова Мидхата Гарифовича, «ходячую энциклопедию», заслуженного работника культуры Республики Татарстан.

В архив района в 2019 году музей передал список его наград и поощрений в 6-и листах формата А-4. Первую медаль «За доблестный труд» он заслужил в возрасте 28 лет, в 1970 году.

Человек этот всю жизнь посвятил родному селу, землякам, изучению истории родного края. Много сделал он для того, чтобы увековечить память тех, кто остался на поле брани, и при жизни воздать почести тем, кто вернулся домой.

Прижизненным памятником работы Мидхата Гарифовича является музей села, созданный его руками с нуля. А семья в лице супруги Зайтуны Гафуровны, учительницы физики, и пятеро замечательных детей – его главная опора и поддержка. Три дочери и двое сыновей получили хорошее образование, в жизни успешны, не забывают о своих родителях, гордятся ими. И шестой «ребёнок» Газымовых – музей – тоже растёт и крепнет с каждым днём. Дети во всем помогали и до сих пор помогают делу отца и в сборе материалов, и в издании книг, и в поддержке программного обеспечения компьютеров музея.

Историей родного края Мидхат Гарифович начал заниматься с 1964 года, кропотливо накапливал материалы, вел архивные поиски первых поселенцев села, родного края, первых руководителей колхоза, первых и последующих выпускников школы. Переписка с односельчанами со всех уголков бывшего СССР дала ему огромнейший материал для музея. Односельчане, видя его нелегкий труд, помогали ему во всем. В 1982 году был создан единственный в районе Музей выпускников школы. С марта 1993 г. Музей стал официальным филиалом Государственного Музея Республики Татарстан. В настоящее время музей работает как юридическое лицо и является муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей народного творчества и быта Новошешминского муниципального района РТ», насчитывает свыше 3000 экспонатов, среди них есть редкие образцы полотенец, намазлыков.

По отзыву Муханова Г.С. – бывшего Генерального директора Национального музея РТ, «такого музея нет ещё нигде». Посетительница музея, редактор газеты «Женщина» Тамара Чернова оставила запись в книге отзывов замечательные слова: «Никогда не подозревала, что где-то в глубинке, в деревне существуют такие музеи, из которых не хочется уходить, где сердце оттаивает, где вспоминаешь, откуда ты родом, и где ещё раз находишь подтверждение своим мыслям – пока у нас есть такие люди, как Мидхат Газымов, подвижник, энтузиаст, хранитель памяти народной, – мы будем живы как народ, как общность человеческая».

Хотя вот уже 2 года Мидхат Гарифович на заслуженном отдыхе после 60-летнего труда на службе народу, как историка-краеведа, он по сей день остается верным своему долгу: в 2020 году под его руководством и кропотливым трудом сотрудников музея народного творчества и быта выпущено два, в 2021-ом – 6 книг местных авторов. Всего за годы деятельности музея в 2002-2020 годах и стараниями музейного коллектива, авторов, друзей музея, было издано 55 книг. Сегодня готова уже очередная книга, посвященная погибшим участникам Великой Отечественной войны под названием «Новошешминская книга Памяти: поиск продолжается», где отражены более 400 имен новонайденных погибших, 9 новошешминцев – земляков, представленных к званию Герой Советского Союза и тех, кто награжден государственными наградами за героизм в боях за Родину.

Эти книги по истории села Зиреклы, стали бестселлерами и разлетелись по необъятной нашей стране, где живут потомки зиреклинцев:

«Кичу Адамча, Ерыкла тожь» («Зиреклем зирекләре»). 1-ая книга по истории с. Зиреклы. В книгу включены материалы за 1770-1930 гг. по селу Зиреклы, история образования Новошешминского района, Новошешминской волости и пригорода Новошешминск.

2. «История Зиреклинской школы» («Мәктәбем син – үскән бишегем»). Книга охватывет

1865-2009 годы, подробно, в алфавитном порядке даны списки учителей, всех работников школы с 1907 по 2008 г.г. всех выпускников школы, получивших среднее образование в Зиреклинской СШ из 16 близлежащих сел и деревень. Подробно даны о выпускниках школы, имеющие звания. Заслуженных, почетных, отличников разных отраслей, кто награжден орденами и медалями.

«Годы, опаленные войной.1941-1945 гг.» («Сугыш өткән еллар.1941-1945»). 3-я книга по истории с.Зиреклы. Казань: РИЦ «Школа», 2010. В книгу включены и погибшие и вернувшиеся с войны 464 человек, со всеми подробностями, используя семейные, архивные документы. Приведены итоговые сведения о погибших по каждому населенному пункту Новошешминского района. 2016 г. История колхоза «Янга Турмыш»-«Дружба»-«Кичуй» («Яңа Тормыш»та – яңача»). Материал включает 1931-2011 годы. Основой книги послужила дипломная работа М.Газымова, защищенная в КГУ в 1969 г. по теме: «История колхоза «Кичуй». История написана с изучением 65 источников из бывшего партархива Тат.обкома КПСС. 2012 г. Мидхат Газымов. Михаил Черепанов. «Вернуть долг Памяти» (Погибшие и без вести, павшие в годы ВОВ 1941-1945 гг. по населенным пунктам Новошешминского и Ямашинского районам РТ по состоянию на 1 октября 2011г.). Материалы в книге даются в алфавитном порядке и по каждому 125 населенному пункту (многие из которых уже не существуют, стерты с лица Земли). Такого формата книга была издана впервые в Республике Татарстан. Как учитель истории, в 1965 – 1970 гг. Газымов М.Г. накапливал архивные материалы для дипломной работы, в 1970-1982 гг. – для создания школьного музея «Музей Зиреклинской школы», в 1982-1993 гг. – для создания «Музея народного творчества и быта с. Зиреклы Новошешминского района Республики Татарстан». 2012 г.

В 1995-1996 годах М.Г.Газымов работал (по-своему Зиреклинскому сельскому совету) по подготовке материала для книги «Память», том 18, посвященный погибшим в ВОВ Новошешминского района.

В 2013 году возглавил всю работу для многотомника «Они вернулись с Победой. Новошешминский район», куда внесены 2882 человека, мобилизованные Новошешминским РВК

Они вернулись с Победой. Новошешминский район. Алар илгә җиңү алып кайттылар. Яңа Чишмә районы. Коллективный труд. «Книга Памяти», Уфа, 2013. Мидхат Газымов, Михаил Демидов, Гульшат Габутдинова. Ваши имена – в наших сердцах. Долг, честь, слава. Афганцы Новошешминского района. К 25-летию вывода советских войск из Афганистана. В книгу включен 83 участника боевых действий из Новошешминского р-на. 2014 год Мидхат Газымов. Зиреклем тамырлары. (Корни села Зиреклы). Вторая часть 5-ой книги. История учреждений и организаций.

По этим книгам каждый житель села Зиреклы может составить свою родословную, изучить в лице зиреклинцев историю и быт народа, получить бесценные материалы, открывшиеся благодаря кропотливым трудам Мидхата Гарифовича.

Много слов благодарности в книге отзывов музея, и вот такая дорогого стоит: «Удивлен и восхищен тем душевным состоянием зиреклинцев и увлеченностью и трудолюбием Мидхата Гарифовича в деле воспитания чувства патриотизма среди молодежи. Этот музей, эта работа – родник, который питает реки любви к Республике и создает духовное богатство предстоящим поколениям». Главный референт аппарата Президента РТ Анас Сиразетдинов.

К 80- летию Мидхата Гарифовича в адрес музея народного творчества и быта бывшие выпускники Зиреклинской средней школы прислали теплые слова благодарности. Вот некоторые из них:

– 22-й выпуск, от бывшего комсомольского секретаря школы Киямовой Гульсум Ахатовны: «Мидхат Гарифович был моим кумиром ещё со школы. Преподавал нам историю, проводил уроки рисования. Мне казалось, что его уроки всегда были короче других уроков. Это потому, что он приходил на урок с приподнятым настроением, с интересом, увлеченно преподносил материал, мог заинтересовать любой исторической личностью. (Часто после уроков, лично я, шла в библиотеку, чтобы найти ещё дополнительный материал). Всегда мог и пошутить, и повеселить, в то же время был и требователен, и строг. Я благодарна судьбе, горжусь тем, что я – ученица такого замечательного учителя и просто хорошего человека. Доброго здоровья и неиссякаемой энергии, дорогой мой учитель. Спасибо за все Ваши труды!» – бывшего комсомольского секретаря села Зиреклы Фаттаховой Мадины Нуртдиновны: «В последнее время на телевидении, в прессе много пишут и показывают о тех, кто занимается краеведением. Высоко ценятся и те, кто описывает в книге историю своей деревни. А ведь наш Мидхат абый является первым регионоведом не только в Татарстане, но и во всей России. Еще 50 лет назад, сидя в архивах, беседуя с людьми, он начал собирать материал (ценность которого неоспорима) о нашем селе и его жителях, привлекая к этому делу и нас, своих учеников. Результатом сего труда стал самый богатый музей в республике, шесть познавательнейших книг о нашем селе и его жителях, сборники баитов и многое другое. Мне кажется, что и другие региональные историки, взяв с него пример, начали писать книги. Мидхат абый своим невероятным трудолюбием, бесконечной любовью к своему делу, аккуратностью и кропотливой работой заложил в сердца многих своих учеников семена любви к родному краю, а также же помог пожилым жителям деревни привести в порядок их документы, и всем этим снискал уважение сельчан. Его деятельность многогранна, удивительно, как может много работать один человек. Отрадно, что он и сегодня находится в поиске новых идей. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть они со своей супругой Зайтуной ханум живут и творят на радость своим детям и внукам, чувствуя бесконечное уважение своих односельчан, учеников и многих других».

Свои теплые слова пожелания в адрес Мидхата Гарифовича выразила и местная поэтесса Миляуша Халикова:

«Мидхат абый известная личность не только в нашем районе, но и во всей стране: он входит в топ-10 самых легендарных людей России! (Материал о нем размещен в 13-ом выпуске энциклопедии «Лучшие люди России», выпущенной ООО «Издательство Спец-Адрес» в разделе «Родины славные сыны и дочери»). Он легендарная личность для нас! Поздравляя с юбилеем, желаем ему только крепкого здоровья! От имени всех авторов книг, которые были изданы его стараниями хочется сказать большое спасибо этому прекрасному человеку.

Мидхат абый активно сотрудничает с краеведами, учеными, следопытами. Среди них М.В. Черепанов, А.А. Бурханов, Н.Г. Гариф, И.Ф. Сафин, И.Г. Габдрахманов, Р.Ф. Масагутов и многие другие. исчерп

Благодаря сотрудничеству коллектива музея и их лидера М.Г. Газымова с Обществом татарских краеведов и Всемирным конгрессом татар стал возможным общий успех – на базе Зиреклинской школы и Музея с. Зиреклы 30 апреля 2019 года была успешно проведена Всероссийская научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в бассейне рек Шешма и Кичуй. Татарские села Зиреклы и Утяшкино: проблемы истории и культуры». Она была проведена в рамках подготовки к 100-летию образования Татарской АССР, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Года 75-летия подвига Героя Советского Союза Мусы Джалиля и его соратников и 25-летия Музея с. Зиреклы.

Коллектив Музея народного творчества и быта, земляки, активисты Общества татарских краеведов при Всемирном конгрессе татар тоже сердечно поздравляют Вас, дорогой наш Мидхат Гарифович, с этой знаменательной датой и новыми творческими успехами. Неоценим Ваш вклад в сохранение и приумножение традиций музейного дела. Ваша активная жизненная позиция, просветительская, краеведческая и научная деятельность заслуживает самого высокого уважения.

Благодаря Вашей энергии и преданности профессии Музей, стал одним из лучших в республике. Возглавляемый Вами музей живет насыщенной жизнью, развивается, сохраняя свои традиции, а Ваши ученики и коллеги продолжают начатую Вами деятельность.

От имени земляков и коллектива Музея народного творчества и быта Новошешминского района РТ, активистов Военно-патриотического движения Татарстана, татарских ученых и краеведов Татарстана и регионов исторически компактного проживания татар в РФ –

Лидия Лотфуллина, директор Музея народного творчества и быта,

Файруза Шакирова, сотрудник музея,

Альберт Бурханов, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, профессор, академик АВИН РФ.

Михаил Черепанов, член-корреспондент АВИН РФ, председатель Ассоциации «Клуб воинской славы» РТ.

с. Зиреклы, Новошешминский район РТ, г. Казань