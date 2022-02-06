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В театре Тинчурина пройдет творческий вечер поэта Рифата Жамала

В театре Тинчурина пройдет творческий вечер поэта Рифата Жамала

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.02.2022 0 5

14 февраля, в 18:30 часов в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоится литературно-музыкальный вечер «Суры души», посвященный 70-летию поэта и ученого Рифата Жамала (Рифат Курбанов).

В творческом вечере выступят известные татарские артисты, поэты, певцы Алмаз Хамзин, Мирсаит Сунгатуллин, Рамиль Миндияр, Бэширэ Насыйрова, Айдар Габдинов, Расима Нигъматуллина, Фарит Мирзануров, Ильдус Ахметзянов, а также актеры театра Карима Тинчурина и земляки юбиляра – выходцы Арского района.

Лауреат литературных премий имени Х.Такташа и Ш.Маннура Рифат Жамал не только прекрасный поэт, но и признанный ученый. Он – ветеринарный хирург, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан.

mincult.tatarstan.ru

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