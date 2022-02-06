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Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в г. Новосибирск

Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в г. Новосибирск

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 06.02.2022 0 1

Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется в г. Новосибирск с рабочей поездкой.

Здесь его встретят президент РОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Амир Гареев и директор ГБУК Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр» Равза Тихомирова.

Программа рабочего визита включает встречу с Министром культуры Новосибирской области Натальей Ярославцевой, встречу с активом татарских общественных организаций Сибирского федерального округа и др.

 

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