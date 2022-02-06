Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в г. Новосибирск

Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется в г. Новосибирск с рабочей поездкой.

Здесь его встретят президент РОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Амир Гареев и директор ГБУК Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр» Равза Тихомирова.

Программа рабочего визита включает встречу с Министром культуры Новосибирской области Натальей Ярославцевой, встречу с активом татарских общественных организаций Сибирского федерального округа и др.