В Музее-мемориале Великой Отечественной войны открывается новая выставка

8 февраля в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. презентуют выставку «Крылья Татарстана». Посетители узнают о жизни и работе Татарстана в годы войны, о судьбе авиационных предприятий. Большое внимание уделено самолету Пе-2, который стал визитной карточкой авиационного завода № 22 имени Горбунова.

В 2020 году Казань была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Новая выставка в Музее-мемориале раскрывает героический подвиг тружеников тыла и рассказывает о жизни Татарстана в годы войны, о работе оборонно-промышленных предприятий.

ТАССР внесла весомый вклад в Победу. Около 700 тысяч человек из Татарии были призваны на фронт. 382 тысячи не вернулись обратно. Эвакуация значительного количества промышленных предприятий многократно увеличила индустриальную мощь региона. Татарстан принял и разместил на своей территории свыше 70 из них. В том числе – крупнейшие в стране Московский авиационный, Ленинградский авиационный и другие.

На выставке представлена продукция и документальные материалы авиационного завода №22 им. С. П. Горбунова и личные вещи директора – Василия Окулова, который возглавлял коллектив в самые тяжелые годы. За время войны авиационный завод №22 стал неузнаваемым: выпуск продукции перемахнул далеко за довоенный уровень.

Большой акцент сделан на запчастях и деталях Пе-2, собранных в разных поисковых экспедициях. Пе-2 – визитная карточка завода № 22, в 1941 году началось серийное производство самолетов. Организаторы выставки нашли на одном из экспонатов – кольцо от подшипника –выгравированную надпись: «Смерть немецким гадам!». Предположительно, её сделал рабочий завода.

Презентация выставки – 8 февраля, 16.00

Выставка доступна до 11 апреля по билетам в Музей

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Казань, Кремль, проезд Шейнкмана, д. 12, 2 этаж