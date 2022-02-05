В Набережных Челнах прошла олимпиада для дошкольников на знание татарского языка

Четверым малышам выпала честь выступить за родной детский сад №82 «Подсолнушек». Отбирали их среди всех ребят дошкольного образовательного учреждения.
Всего на олимпиаду по татарскому языку заявились 60 детских садов. В каждой группе по 4 ребенка. Но уже после первого этапа большинство отсеялись.
Финальный этап состоял из трех заданий: графический диктант, по картинке угадать сказку и автора произведения. По результатам проверок, первое место разделили сразу три детских сада: №81, №82, №83. На втором место расположился 130-ый. Замыкают тройку призеров 104 и 127 детские сады.
Айгуль Зарипова