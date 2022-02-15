«Поэт и музыка» в Национальном музее

18 февраля в 18 часов в Национальном музее Республики Татарстан выступят лауреаты российских и международных конкурсов – участники Первого Международного музыкально-поэтического фестиваля имени Мусы Джалиля «Поэт и музыка», где звучат лучшие образцы европейской, русской и татарской поэзии и музыки.

Фестиваль открылся 29 декабря 2021 года в Доме дружбы народов Татарстана (Казань) и продолжается в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Джалиле и Казани. Заключительный гала-концерт состоится 23 февраля в Москве, в концертном зале «Зарядье».

Участники фестиваля – юные музыканты Татарстана, стипендиаты фонда «Арт-Линия»; лауреаты республиканских конкурсов чтецов 2021 года, в том числе – III и IV международных конкурсов «Джалиловские чтения».

На концертах выступят внучка и правнуки Мусы Джалиля. В качестве почётного гостя приглашена дочь поэта-героя Чулпан Залилова.

Фестиваль «Поэт и музыка» проводится некоммерческим фондом поддержки искусств «Арт-Линия» совместно с правительством Татарстана. В дальнейшем проект планируется сделать ежегодным и проводить в январе-феврале.

Вход по пригласительным билетам.