ВИДЕО: Посвящается Герою Советского Союза Мусе Джалилю

Сегодня, 15 февраля, исполняется 116 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Лауреата Ленинской премии, татарского поэта Мусы Джалиля.

В первые дни Великой Отечественной войны Муса Джалиль ушёл на фронт. Воевал в звании старшего политрука, был корреспондентом газет Ленинградского и Волховского фронтов.

26 июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции в Новгородской области Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. В концлагере создал группу сопротивления «Идель-Урал».

В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство членов его подпольной группы. Их бросили в тюрьму Моабит. Целый год шло следствие, продолжались пытки… Но даже в этих условиях поэту не изменяло мужество, не покидал высокий дух. Он продолжал писать.

После войны этот цикл стихов стал известен как «Моабитская тетрадь».

За участие в подпольной организации Джалиль, вместе с десятью соратниками, был казнен на гильотине 25 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плётцензее.

Стихи Мусы Джалиля, переведенные на 60 языков мира, считаются примером великого мужества и стойкости. Они не только воспитали, но и вдохновили не одно послевоенное поколение советских и российских поэтов на продолжение патриотической темы в современной литературе.

В 2016 году Конгресс татар Челябинской области совместно с Медиахолдингом ОТВ успешно провели акцию “Мой Джалиль”, посвящённую 110-летию со дня рождения поэта.

Участниками уникального телевизионного цикла стали актеры театра драмы имени Наума Орлова, политики и общественные деятели, которые читали лучшие стихотворения Мусы Джалиля.

Давайте вместе вспомним эти героические, мужественные, проникновенные строки.