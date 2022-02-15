В Казани почтят память выдающегося татарского певца Ильгама Шакирова

15 февраля 2022г. в день рождения народного артиста ТАССР и РСФСР, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Ильгама Шакирова состоится возложение цветов в память выдающегося татарского певца.

В 10.00 – к могиле на Ново-Татарском кладбище (ул.Пригородная, 1).

В 11.30 – к мемориальной доске, установленной в доме, где проживал певец, по адресу ул. Николаева, 5.

Почтить память певца приглашены государственные и общественные деятели, артисты и ветераны Татарской филармонии.

В это же день, пройдут мероприятия, в рамках 116-й годовщины со дня рождения Мусы Джалиля. Из фондов Национального музея РТ торжественно вынесут подлинную рукопись Моабитских тетрадей – стихов, которые Джалиль написал в берлинской тюрьме «Моабит». Только в этот день жители и гости Казани смогут увидеть ценнейший раритет, чудом сохранившийся и дошедший до нас.

ШАКИРОВ ИЛЬГАМ ГИЛЬМУТДИНОВИЧ

(Родился 15 февраля 1935 года в деревне Яна Буляк бывшего Сармановского, теперь Тукаевского района ТАССР — ум. 16 января 2019 года в Казане)

Амплуа: Великий певец татарского народа, художественный руководитель Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая (1992-2012)

Ильгам Гильмутдинович Шакиров – выдающийся представитель татарской музыкальной культуры, посвятивший всю свою жизнь пропаганде татарского национального музыкального искусства.

Звание и награды: заслуженный артист ТАССР (1964), РСФСР (1974), народный артист ТАССР (1969), Каракалпакии (1981), РСФСР (1983), лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1970). Имеет награды: орден «Дружбы народов» (1986), медаль «Ветеран труда» (1987), медаль «В память 1000-летия Казани» (2005). Является первым среди татар обладателем премии «Золотой Аполлон» (2000), первым кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2005), Почетным гражданином города Казани (2006) и Сармановского района (2006).

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