В Башопере состоится ретро-премьера фильма о Рудольфе Нурееве

17 марта, в день рождения Рудольфа Нуреева, в Башкирском театре оперы и балета состоится уникальная ретро-премьера художественного фильма «Венеция. Карнавал. Любовь» (Venezia, Carnevale, Un Amore) с Рудольфом Нуреевым в главной роли.

Кинопоказ состоится в Большом зале театра в день открытия в Уфе первого регионального этапа Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» и традиционных «Нуреевских дней», которые ежегодно проходят в Башопере в честь дня рождения великого танцовщика.

Фильм «Венеция. Карнавал. Любовь», снятый в 1981-1982 годах итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки, занимает особое место среди документальных и художественных фильмов о Рудольфе Нурееве и с его участием. Картина была утеряна в киноархивах почти на 40 лет и никогда не демонстрировалась в России. Фильм был найден, восстановлен и переведён на русский язык организаторами «Нуреевских сезонов» и будет 17 марта впервые показан в Уфе.

Перед кинопоказом в фойе театра состоится перфоманс с участием артистов балетной труппы и учащихся Уфимского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева: на короткое время «оживут» картины «Венецианского карнавала», события которого и составляют сюжет фильма. В театральном музее состоится открытие выставки неизвестных ранее фотографий Рудольфа Нуреева, запечатлевших его во время съёмок в Венеции. Ожидается, что почётными гостями церемонии открытия «Нуреевских сезонов» станут деятели искусств, лично знавшие Рудольфа Нуреева.

Сбор гостей начнётся в 17.30 часов, начало показа в 19.00. Вход на мероприятие свободный, желающим стать его участниками необходимо до 15 марта заполнить форму. В ответ на заявку по электронной почте будет выслан билет с указанием забронированных мест в зале.

Проект реализуется при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан и Президентского фонда культурных инициатив.

Справка

Проект «Нуреевские сезоны» существует с 2018 года, и в этом году впервые пройдёт сразу в трех городах России – Москве, Уфе и Казани. В Уфе его мероприятия состоятся с 17 по 21 марта, со стартом в Башкирском театре оперы и балета.

bashinform.ru