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Поэтический конкурс “В мире поэзии” (“Шигърият дөньясында“) начинает прием заявок на участие

Поэтический конкурс “В мире поэзии” (“Шигърият дөньясында“) начинает прием заявок на участие

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 10.11.2021 0 4

Сегодня, 10 ноября, стартовал прием заявок на участие в межрегиональном поэтическом конкурсе “В мире поэзии” («Шигърият дөньясында»). На протяжении ряда лет, при поддержке общественных организаций, этот конкурс шагает по Самарской земле.

В этом году он организован Самарской областной татарской национально-культурной автономией и Самарской региональной творческой общественной организацией “Дуслык”(Дружба”), при поддержке Благотворительного культурно-исторического фонда “Булгарское наследие”, Татарской Национально-Культурной Автономией г. Самары при содействии Всемирного конгресса татар и Государственного казенного учреждения Самарской области Дома дружбы народов.

Главная цель конкурса – сохранение и популяризация поэтического наследия татарского народа. Знакомство с творчеством выдающихся поэтов.

Срок приема заявок до 25.11.2021 года включительно.

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА

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