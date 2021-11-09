В Санкт-Петербурге пройдет встреча с автором книги «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу»

9 ноября в 15.00 библиотека «Книга во времени» приглашает на встречу с автором книги «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу» Альмирой Тагирджановой.

На встрече автор расскажет о том, как проходила работа над книгой. Слушатели узнают много не очень известных деталей и нюансов, связанных с «восточным Петербургом», познакомятся с причудливыми переплетениями мусульманства и христианства на улицах Петербурга.

Альмира Тагирджанова – краевед, исследователь истории татаро-мусульманской общины Северной столицы. Уже много лет она изучает историю петербургских татар и мусульманского сообщества города. В 2020 году вышла ее книга «Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу». Это десять интереснейших авторских пешеходных маршрутов. Центр петебурговедения включил книгу-путеводитель в число пяти самых интересных книг о Санкт-Петербурге. И действительно, за почти 320 лет существования Петербурга народы востока оставили в его жизни след, сопоставимый с представителями Западной Европы.

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