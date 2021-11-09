В Постоянном представительстве РТ обсудили подготовку III Санкт-Петербургского татарского медиафорума

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с журналистом портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Piter.tatar» и Всероссийского конгресса этножурналистов «Культура мира», бизнес-консультантом Катифой Гайнетдиновой.

На встрече обсудили вопросы работы портала и новостных тем рубрики «Без татарлар» и проведенную работу по информированию татар региона о важности участия в переписи населения.

Главное темой встречи стала обсуждение подготовки III Санкт-Петербургского татарского медиафорума (spbmf.tatar). Мероприятие запланировано на 21 ноября, организатором форума выступает информационный Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области (piter.tatar) и Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Медиафорум призван способствовать дальнейшему эффективному развитию медиарынка и повышению профессионального уровня журналистов.

Мероприятие пройдет в онлайн формате и соберет журналистов, представителей СМИ, краеведов, блогеров, общественных деятелей, представителей татарских национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья

Медиафорум пройдет на платформе ZOOM с трансляцией на YouTube-канале портала “Питер Татар”.

Заявки на участие можно направить по электронной почте: [email protected] (Катифа Гайнетдинова).

tatspb.tatarstan.ru