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Делегация Всемирного конгресса татар участвует в краеведческой конференции в Йошкар-Оле

Делегация Всемирного конгресса татар участвует в краеведческой конференции в Йошкар-Оле

в Новости, Слайдер, Форум татарских краеведов, Главные новости, Наука, 09.11.2021 0 6

11-12 ноября 2021 г. в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изучение истории татарских сел и деревень. Проблемы и пути их решения». Конференция проводится в рамках Всероссийской переписи населения РФ, реализации Указа Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Государственной программы РМЭ на 2013-2025 года и выполнения основных пунктов долгосрочного проекта ВКТ «Татары: стратегия действия».

В работе этой конференции принимают участия делегация Исполкома ВКТ и Общества татарских краеведов под руководством начальника Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, профессора А.А. Бурханова.

В ходе поездки в Йошкар-Олу запланированы следующие мероприятия – участие в подготовке и проведении пленарного и секционного заседания названной конференции, выступления с докладами, проведение Круглого стола по проблемам татарского краеведения в РМЭ с участием татарских и марийских краеведов, ученых и библиотекарей, музееведов и общественных деятелей, а также поездка в Параньгинский и Медведевский районы и встреча с активистами татарских общественных организаций и знакомство с объектами татарской культуры.

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