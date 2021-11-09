Делегация Всемирного конгресса татар участвует в краеведческой конференции в Йошкар-Оле

11-12 ноября 2021 г. в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изучение истории татарских сел и деревень. Проблемы и пути их решения». Конференция проводится в рамках Всероссийской переписи населения РФ, реализации Указа Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Государственной программы РМЭ на 2013-2025 года и выполнения основных пунктов долгосрочного проекта ВКТ «Татары: стратегия действия».

В работе этой конференции принимают участия делегация Исполкома ВКТ и Общества татарских краеведов под руководством начальника Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, профессора А.А. Бурханова.

В ходе поездки в Йошкар-Олу запланированы следующие мероприятия – участие в подготовке и проведении пленарного и секционного заседания названной конференции, выступления с докладами, проведение Круглого стола по проблемам татарского краеведения в РМЭ с участием татарских и марийских краеведов, ученых и библиотекарей, музееведов и общественных деятелей, а также поездка в Параньгинский и Медведевский районы и встреча с активистами татарских общественных организаций и знакомство с объектами татарской культуры.