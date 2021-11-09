Стал известен шорт-лист Республиканского журналистского конкурса «Культурное перо» («Мәдәният каләме»), объявленного Министерством культуры Республики Татарстан.

Попавшие в список номинанты были отобраны из 78 заявок, поступивших от журналистов и блогеров со всей Республики.

Наибольшее количество республиканских СМИ заявились на номинацию «Родная деревня» – их 21.

На номинацию «Величайшее богатство народа — его язык» поступило 18 заявок.

На Конкурс представлялись конкурсные работы, созданные в течение года проведения Конкурса на одном из государственных языков Республики Татарстан.

Общий призовой фонд Конкурса составляет 650,0 тыс. рублей.

Итоги Республиканского журналистского конкурса «Культурное перо» («Мәдәният каләме») подведут в конце 2021 года.

Цель Конкурса — содействие профессиональному росту журналистов Республики Татарстан, освещающих в своей деятельности сферу культуры, выявление и поощрение журналистов и блогеров, оказывающих наиболее конструктивное влияние на информационное развитие культурной сферы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Преданный профессии» – две премии вручается заслу¬женным работникам медиаотрасли, а также ветеранам печати, радио, телевидения, издательско-полиграфической деятельности, внесшим вклад в развитие темы культуры в журналистике Республики Татарстан;

«Родная деревня» – две премии вручаются журналистам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан, пишущих на тему культуры на селе;

«Культурный блогер» – две премии вручаются блогерам Республики Татарстан, пишущим или снимающим видеоролики на тему культуры;

«Культура в фокусе» – две премии вручаются фотожурналистам и телеоператорам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан;

«Интернет-культура» – две премии вручается редакциям и журналистам СМИ, представляющим телевизионные и интернет-проекты, авторские программы о культуре Республики Татарстан;

«Величайшее богатство народа — его язык» – две премии вручаются журналистам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан;

«Дебют в культуре» – две премии вручаются журналистам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан.

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