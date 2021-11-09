Съемочная группа известных российских телеведущих включила в свой проект фрагменты спектакля «Адымнар»

Команда документального фильма Владимира Познера и Ивана Урганта побывала в казанском театре кукол «Экият», где посмотрела отрывок спектакля «Адымнар» в постановке режиссера Ильгиза Зайниева. Гостей настолько впечатлила постановка, что они сняли несколько фрагментов для своего проекта, сообщает ИА «Татар-информ».

Московские гости снимают фильм, посвященный идентичности и русской душе.

«Съемочная группа была просто шокирована, что в театре кукол есть спектакли и для взрослых, которые поднимают темы, которые долгое время были скрыты, и завораживают», — поделилась заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Это не первый визит москвичей в Казань. Летом съемочная группа во главе с Познером и Ургантом уже побывала в театре кукол, однако на тот момент коллектив был в отпуске, а в здании шла реконструкция. Для команды тогда провели экскурсию по театру.

Напомним, в этом году спектакль «Адымнар» претендует на пять номинаций самой престижной российской театральной премии «Золотая маска».

idel-tat.ru