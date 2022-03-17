Поездка татарских предпринимателей в Буинский район завершилась пленарной частью

Сегодня, в рамках Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел, состоялась поездка делегатов в Буинский район. Они ознакомились с сельскохозяйственными организациями Буинского района и предпринимателями, осуществляющими здесь свою деятельность.

Программа поездки завершилась пленарной частью. С приветственным словом к делегатам обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

-Сегодняшняя поездка и знакомство с предпринимательской деятельностью Буинского района имеет свои цели. Во-первых, это способ дать оценку себе и своей деятельности, сравнить организацию работы здесь и в своих местностях. Во-вторых, это обмен опытом, возможность привнести что-то новое в свой бизнес и установить контакты с другими предпринимателями. Наша главная цель – это плодотворное совместное сотрудничество, – отметил Василь Шайхразиев.

Он также поблагодарил главу Буинского района Раниса Камартдинова, предпринимателей и сотрудников, организовавших сегодняшние мероприятия.

В рамках пленарной части была организована выставка продуктов и товаров предпринимателей из Буинского и соседних районов. Здесь были представлены мучные, мясные изделия, сладости и предметы рукоделия – все то, чем гордятся здешние предприниматели.