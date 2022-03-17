В Еманжелинске открылась выставка «Культура и традиции татарского народа»

На открытии выставки, приуроченной ко дню рождения легендарного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, руководитель ассоциации татарских женщин Челябинской области Люция Сабирова и руководитель татаро-башкирского центра «Дуслык» города Еманжелинска Лилия Подкорытова рассказали гостям о традициях и обычаях татарского народа, религии, познакомили присутствующих с предметами быта, национальными костюмами, литературными изданиями.

Участники мероприятия узнали об особенностях церемонии чаепития и попробовали настоящий татарский чак-чак.

Выставка пользуется большой популярностью среди школьников. Экспозиция будет радовать гостей музея до 1 июня 2022 года.

Конгресс татар Челябинской области