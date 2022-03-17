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В Еманжелинске открылась выставка «Культура и традиции татарского народа»

В Еманжелинске открылась выставка «Культура и традиции татарского народа»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 17.03.2022 0 4

На открытии выставки, приуроченной ко дню рождения легендарного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, руководитель ассоциации татарских женщин Челябинской области Люция Сабирова и руководитель татаро-башкирского центра «Дуслык» города Еманжелинска Лилия Подкорытова рассказали гостям о традициях и обычаях татарского народа, религии, познакомили присутствующих с предметами быта, национальными костюмами, литературными изданиями.

Участники мероприятия узнали об особенностях церемонии чаепития и попробовали настоящий татарский чак-чак.

Выставка пользуется большой популярностью среди школьников. Экспозиция будет радовать гостей музея до 1 июня 2022 года.

Конгресс татар Челябинской области

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